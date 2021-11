Spielen ist Arbeit, Arbeit ist Spiel

Für den Relaunch verantwortlich war das in Düsseldorf ansässige raum.atelier. Zu den größten Kunden des Innenarchitekturbüros zählt das ebenfalls am Rhein beheimatete Hotel-Suchportal Trivago. Für dieses wurde – unter anderem – ein Konzept für das 33.000 Quadratmeter große Headquarter erarbeitet, das die reiche Themenvielfalt der innovativen Unternehmenskultur widerspiegeln sollte.

Die Stadt findet statt

Im Fall von Ubisoft war aus innenarchitektonischer Sicht von Anfang an wichtig, Arbeitsbereiche mit Bezug zum Standort in Düsseldorf zu schaffen. Beispielsweise in einem der Konferenzräume, in den Silhouetten mit Wahrzeichen der Rheinmetropole anspruchsvoll in die Wandverkleidung integriert wurden. Diese Akzente bilden einen spannungsvollen Kontrast zu Städtethemen der anderen Ubisoft-Standorte in Mainz und Berlin.

Die Vision räumlich zu erleben, fasziniert mich am meisten. Marleen Goldemann-Sabbak, raum.atelier

Die neugestalteten Flächen bieten den Mitarbeitern neben zwei verschieden großen Eventbereichen mit angeschlossener Cafeteria auch ein eigenes Kino. Der Retreat-Raum, der als Rückzugsort genutzt werden kann, sowie eine kleine Bibliothek runden das Gesamtkonzept der Arbeitsumgebung ab.

Es war einmal ein Zwei-Frau-Büro

raum.atelier wurde von den beiden Innenarchitektinnen Marleen Goldemann-Sabbak und Verena Hasiewicz im Jahr 2006 als 2-Frau-Büro gegründet, mittlerweile ist das Team auf 17 Innenarchitekten, Architekten und Projektmanager angewachsen. „Wir entwickeln, planen, konstruieren – und streben nach dem Ziel, die Visionen unserer Kunden in die Realität umzusetzen“, erzählt Marleen Goldemann-Sabbak, „die Vision räumlich zu erleben, fasziniert mich am meisten.“