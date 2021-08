So wird High-Tech zu Holz-Tech

Solch hochtrabende Ankündigungen machen natürlich neugierig. Was also hat die Jury an dem Entwurf derartig begeistert? Zusammengefasst kann man sagen: Das Zusammenspiel aus Design, modernen Bauweisen und neuen Technologien.

Erfolg liegt in der Basisarbeit

Tatsächlich haben die Londoner Architekten keinen Aufwand gescheut, um ein hochwertiges Ergebnis erzielen zu können. Bevor sie sich überhaupt an die Planung des neuen dreigeschossigen Pavillons für das Homerton College machten, suchten sie sich erst einen Partner. Und das bloß, um Grundlagenforschung zu betreiben. Das Unternehmen Price & Myers.

Eigener Materialmix

Eine Firma, die unter dem Namen PANDA eine brandneue Software entwickelt hat, die Baumaterialien mit möglichst geringem gebundenem Kohlenstoffgehalt identifizieren kann. Die Ergebnisse wurden infolge analysiert und aus ihnen der schließlich genutzte Material-Mix destilliert. Brettsperrholz, Brettschichtholz, Kupfer und Glas. „Der Ausgangspunkt unseres Entwurfs war die Verwendung eines Massivholzrahmens mit dem ihm innewohnenden gebundenen Kohlenstoff“, so das Studio, das sich auf den Begriff „Sequestrierter Kohlenstoff“ bezieht.