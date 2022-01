So einfach kann smart sein

Vor diesem Hintergrund entschieden sich die Architekten gleich einmal dazu, das gesamte Vorhaben in mehrere Zonen zu unterteilen. Und das gar auf Kosten der zur Verfügung stehenden Fläche. „Die Hauptfassade wurde weit nach hinten in das Grundstück hineinversetzt, um gleich einmal eine Pufferzone zur Straße zu generieren“, erklären die Planer ihr Grundkonzept. Zudem wurde der Zugang zum Foyer des gesamten Komplexes in weitere Raumeinheiten unterteilt: einem Vorgarten, einem schattigen Eingangsbereich und einem zentralen Garten.

So will man sicherstellen, dass sich jeder, der The Vibes Office, wie das Projekt offiziell heißt, besucht, spätestens beim Betreten der eigentlichen Bürosituation nicht mehr wie in einer Wohngegend fühlt. Vielmehr sollten die Menschen auf Anhieb in eine Art Oase entführt werden, die keinesfalls an Stress, Druck und harte Arbeit erinnert.

Wasserspiel und Pflanzen als Hilfsmittel

Um diesen Effekt zu maximieren, spaziert man nun flankiert von einem plätschernden Wasserspiel Richtung Foyer. Dieses wiederum verbirgt sich hinter grün-gelben Mandevilla-Pflanzen. Das sind kletterfreudige Gewächse, die schon kurz nach der Fertigstellung die gesamte Fassade für sich eingenommen hatten. Somit betritt jeder Mitarbeiter seine Arbeitswelt durch einen Blütenvorhang.