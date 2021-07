"Smart ist, wenn etwas mit mir kommuniziert"

Das heißt, Sie müssen dafür selbst gar nicht auf die Baustelle kommen?

Alan Hofmann: Stimmt, viele unserer Projekte sind in Norwegen, wo unser Partner Woodcon sitzt – wobei „con“ für Construction steht. Wir sind Woodplan, also die Planer. So legen wir etwa in der Planung eine Nummernreihenfolge für die Verladung der Holzteile fest. Das hilft dem Bauleiter enorm, wenn auf einem LKW 50 oder 100 Stück an tonnenschweren Teilen geliefert werden. Denn auf dem Holzelement selbst befindet sich noch ein QR-Code, der sich mit dem Smartphone scannen lässt. Dadurch weiß man ganz genau, wo jedes Teil hinkommt. Weiters sieht auch der Kranfahrer auf seinem Display, welches Element an welche Stelle gehört.

All das setzen Sie mit Ihrem neunköpfigen Team aus Ihrem Büro im Zentrum von Graz um. Wie smart kann ein Altbau sein?

Alan Hofmann: Das Gebäude selbst ist etwa 150 Jahre alt und daher von seiner Lebenszeit-CO2-Bilanz schon einmal sehr smart. Als expandierendes Unternehmen war diese Wahl für uns in erster Linie eine Platzfrage, denn in Graz gibt es leider nur wenige Holzgebäude mit entsprechenden Büroräumlichkeiten. Zudem hat ein Altbau auch viel Flair und Charme, was sich wiederum auf die Zufriedenheit auswirkt.

Sind Altbauten besser als ihr Ruf?

Alan Hofmann: Auf jeden Fall. Wir haben im Büro ein irrsinnig tolles Raumklima, weil in den 3,50 Metern hohen Räumen die Luft nie steht, sondern permanent zirkuliert. Zudem sind die dicken Außenwände von der Speichermasse her top. Wenn es im Sommer draußen heiß ist, heizen sie sich nicht so schnell auf. Klar würde ich mir bei einem Altbau wünschen, dass er energetisch effizienter ist und dass wir im Winter bei der Beheizung der Räume noch bessere klimatechnische Finessen umsetzen könnten.