Shell dreht den Benzinhahn zu

Der britische Bau- und Architekturkonzern Bowman Riley mit Büros in Leeds, London und in Skipton in der Provinz North Yorkshire wurde mit der Planung und Umsetzung des Fulham E-Hub beauftragt. Das Unternehmen mit rund 70 Mitarbeiter:innen hatte sich zuvor bereits in einem von Shell ausgeschriebenen Wettbewerb für eine Flagship-Tankstelle im Londoner Stadtteil Barnet den Sieg geholt. Diese Service-Station sollte jeweils 50 Prozent klassisches Tankgeschäft und E-Lade-Anteil bieten und den Kundenstrom mittels eines neuartigen Drive-Thru-Konzepts leiten. An dieses mehrfach preisgekrönte, aber bis heute nicht realisierte Projekt knüpft der Entwürfe für den E-Hub in Fulham thematisch an.

Zwischen Baugenehmigung und der offiziellen Eröffnung des Shell-Schnellladeparks in Fulham lagen gerade einmal 20 Monate. Diese fand im Januar 2022 statt.

Text: Albert Sachs Fotos: Shell Fotos: Gary Britoni / Hasslacher Fotos: Bowman Riley