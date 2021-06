See-Architektur zum Träumen

Erholung am Wasser ist DER Sommer-Hit. Nur: Wer weder ein Ufergrundstück sein Eigen nennt, noch konsumieren oder Eintritt zahlen möchte, hat an Österreichs Seen zusehends schlechte Karten. Frei zugängliche Zonen sind längst Mangelware. Ein Entwurf des Wiener Büros smartvoll demonstriert, dass kommerzielle Nutzung möglich ist, ohne die Allgemeinheit auszusperren. Das Projekt „Land in Sicht“ ist ein Modell innovativer See-Architektur, das den Erholungswert steigert – auch für jene, die das Gebäude selbst nicht nützen.

Strandgenuss für alle

Entworfen wurde „Land in Sicht“ fürs beliebte Naherholungsgebiet am Thalersee unweit von Graz. Gesucht war moderner Ersatz für ein altes Restaurant am Nordufer, dessen Zustand keine sinnvolle Renovierung mehr zuließ. Smartvolls Design gelangte ins Finale des EU-weit ausgeschriebenen Wettbewerbs. Den Zuschlag erhielten die kreativen Wiener zwar nicht. Genauere Betrachtung lohnt sich allerdings auf jeden Fall. Denn See-Architektur, die Uferzonen nützt, zugleich renaturiert und für die Allgemeinheit öffnet, könnte dem Schwinden öffentlicher Seezugänge vielerorts Einhalt gebieten.