Schwarz ist das neue Schwarz

Dennoch sind im Hausbau komplett in schwarz gehaltene Gebäude oder solche mit rein schwarz gestalteten Fassaden eher selten. Dabei scheinen manche Landschaften wie geschaffen für ein Haus in schwarz. Eine perfekte Kulisse. Oder andersherum gesagt: in schwarz gehaltene Gebäude scheinen wie für sie geschaffen, weil sie perfekt die landschaftlichen Merkmale ergänzen oder sich wunderbar in die Umgebung einfügen – Black Beauties, also.

Wo Urlauber rückfällig werden

Und so gibt es etliche interessante Ferienhäuser zu buchen, zu denen man Lust hat immer wieder zurück zu kehren. „Back to black” sozusagen, in Anlehnung an den Songtitel von Amy Winehouse. Doch die Häuser wirken alles andere als düster oder depressiv.