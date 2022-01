Schutz und Geborgenheit im modernen Hobbit-Haus

Weitere „Hobbit-Häuser” finden sich in der Schweiz und ein ganz außergewöhnliches Wohn-Feeling vermitteln die Kugel-Wohnungen in Holland, wie sieh hier im Video zu sehen sind.

https://www.youtube.com/watch?v=P3BuNbPxE8A

Zudem kann man in diversen Erdhäusern auch als Gast nächtigen, beispielsweise im deutschen Thüringen, in Frankreich oder in der britischen Region Sussex. Die Hobbit-Häuser, die aussehen, als könnten sie alle locker in Mittelerde stehen, findet man auf einer eigenen Webseite.

Sogar in Österreich wird man fündig: Zwei Vier-Stern-Chalets am Weißensee tragen die Namen „Drunter” und „Drüber” und wurden vor wenigen Jahren errichtet. Sie sind beide nur vom Süden aus zu sehen. Mittlerweile wurden sie um vier neue Suiten im Hobbit-Style ergänzt. Die Unterkünfte des Ehepaars Morgenfurt verfügen sogar über einen Privatstrand am See.

Und last but not least: Nach einem modularen Baukastensystem kann man sich sein eigenes Hobbit-Haus errichten – und es dann mit Erde zuschütten. Die Green Magic Homes-Module hat ein – interessanterweise ebenfalls – mexikanisches Unternehmen entwickelt. Von einer kleinen Ein-Zimmer-Höhle für Junggesellen für rund 15.000 US-Dollar bis hin zur großen Familien-Höhle mit vier Zimmern für etwas mehr als 60.000 sei so ziemlich alles machbar, wie es heißt.

Die Hobbit-Häuser seien nicht nur für wärmere Gegenden gedacht. Auch dort wo die Temperaturen im Winter regelmäßig unter den Gefrierpunkt sinken und viel Schnee fällt, könne man seinen Traum von der Hobbit-Höhle erfüllen.

Text: Linda Benkö Fotos: Cesar Bejar, Juan Pablo Guerra, Dane Alonso