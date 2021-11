Schule mit Hygge-Faktor

Durch das viele helle Holz wirkt die große Halle sehr einladend und gemütlich. Rund um eine offene Feuerstelle sitzen Kinder auf Bänken, die mit Rentierfellen bedeckt sind. Hoch oben an der Decke erinnert ein rundes Oberlicht an die Öffnung in der Kote oder Gamme, den traditionellen Behausungen der Samen. Die Visualisierungen der neuen samischen Schule von Kautokeino zeigen eine Aula, die genauso gut als Lobby eines modernen Öko-Resorts durchgehen könnte. Das norwegische Architekturbüro Ola Roald Arkitektur zeigt mit seinem Entwurf, welchen Beitrag Architektur zur kulturellen Identitätsstiftung leisten kann. Und dass eine Schule genauso hygge sein kann wie ein Hotel.

Die Wiederentdeckung alten Wissens

„Guovdageainnu skuvla“ steht in großen Lettern beim Eingang, auf dem Nebengebäude der neuen Schule, in dem das Schwimmbad untergebracht ist. Unter der samischen Bezeichnung steht, in kleineren Lettern, der Name der Schule in Norwegisch: Kautokeino skole. Das war nicht immer so. Die Samen wurden, ebenso wie unzählige andere indigene Völker, über Jahrhunderte kolonialisiert und christianisiert. Vielerorts gibt es Bestrebungen, die Fehler der kolonialen Unterdrückung rückgängig zu machen. So hat das Volk der Samen im nördlichen Norwegen heute seine eigene Universität, eigene Schulen, in denen die samischen Sprachen unterrichtet werden, und sein eigenes Parlament.