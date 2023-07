Schule im Strohmantel

3 Gründe für Stroh

Um die Dekarbonisierung bei den eigenen Bauprojekten voranzutreiben, erstellte man eine Materialpyramide, die dem bekannten Prinzip der Ernährungspyramide ähnelt. An der Spitze die CO₂-intensiven Materialien, die man möglichst sparsam einsetzen sollte, am Boden die CO₂-armen Materialien, die man möglichst oft verwenden sollte. „Es hat sich erwiesen, dass von der Ökologie her Stroh das beste Baumaterial ist. Es hat die höchste CO₂-Bindung bei zugleich sehr guten isolierenden Eigenschaften“, so Strømann.

Für den Nachhaltigkeitsexperten sind es vor allem drei Gründe, die für Stroh als Baumaterial sprechen:

Stroh ist eine nachwachsende Ressource. Außerdem fallen die Halme bei der Getreideproduktion als Abfall an, der ansonsten verbrannt wird oder verrottet und dabei den gespeicherten Kohlenstoff in Form von CO₂ freisetzt. Verwendet man das Stroh als Baumaterial, bleibt er hingegen über lange Zeit gebunden.Stroh ist biologisch abbaubar. Bei seinem rückstandslosen Zerfall gibt das Stroh Nährstoffe an den Boden ab und hinterlässt keine Schadstoffe in der Umwelt.Stroh benötigt wenig Energie. Bei der Weiterverarbeitung von Stroh sind keine komplexen Prozesse und daher auch kaum Energie notwendig. Der Rohstoff ist zudem meist lokal verfügbar und muss nicht weit transportiert werden, was zudem die CO₂-Emissionen gering hält.