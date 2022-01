Schräge Aussichten

Optimale Winkel und Neigungen

Das Solar Carving funktioniere bei allen Gebäudetypen, heißt es. Beispiele dafür sind der gemischt genutzte Aqua Tower in Chicago, der auch ein Hotel beherbergt, das ebenfalls in Chicago errichtete Wohnprojekt Solstice on the Park, der Büroturm 40 Tenth Avenue in New York und jetzt das vor Kurzem fertig gewordene One Hundred in Saint Louis. All diese innovativen Entwürfe zeigen, wie sich Fassaden modern und neu gestalten lassen, um auch sozialen Raum zu schaffen.