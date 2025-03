Schönes Erbe, nachhaltig bewahrt

Offiziell gegründet wurde Santo Domingo zwar erst 1498 von Christoph Kolumbus‘ Bruder Bartolomeo. Siedlern aus Europa gefiel’s dort, an der Südküste der Karibik-Insel Hispanola, aber schon 1496 wunderbar. Fest steht: Die Hauptstadt der Dominikanischen Republik ist die älteste von Europäern errichtete Stadt in der Neuen Welt. Und die Metropole, in deren Ballungsraum heute fast vier Millionen Menschen leben, hat viel zu bieten. Vor allem eine historische Altstadt, die seit 1990 zum UNESCO Weltkulturerbe zählt und derzeit neu belebt wird. Unter anderem mit Projekten wie dem Kimpton Las Mercedes Hotel.

Einst & Jetzt, klug kombiniert

Um Restaurierung allein geht es den Planern der Umgestaltung des historischen Viertels nicht. Ihr Ziel ist es vielmehr, ihm sein ursprüngliches Wesen wiederzugeben und es zugleich an heutige Bedürfnisse anzupassen: Die Kolonialstadt soll zu einem verkehrsberuhigten, begrünten und lebenswerten Modell für die Koexistenz von Vergangenheit und Gegenwart werden.