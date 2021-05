Schöner shoppen in Eindhoven

Warum sich in die City plagen, wenn man gemütlich shoppen will? Mit dem Auto mündet derlei in mühsame Parkplatzsuche und Stau. Öffentlich angereist bleibt’s indes nicht erspart, Erworbenes hernach zu schleppen. Die Covid-Pandemie hat den Online-Handel zusätzlich beflügelt, während viele Einkaufszentren mit bedrohlichem Besucherschwund ringen. Das niederländische Büro MVRDV will das Dilemma lösen. Etwa in London mit dem spektakulären „Marble Arch Hill“, der die Oxford Street rasch neu beleben soll. Und jetzt auch in Eindhoven, wo die Architekten das in die Jahre gekommene „Heuvel“ zum nachhaltigen Kulturtreff mit grüner Parkanlage umstylen.

Erbe des Kaufhaus-Meisters

Das 1992 eröffnete „Heuvel“ liegt im Zentrum von Eindhoven. Vom Architekten und Immobilienunternehmer Walter Brune entworfen, hat es einst deutlich bessere Zeiten gesehen. Schließlich wusste Brune genau, was er tat: Ab den späten 1950er Jahren designte er 20 Jahre lang Kaufhäuser. Und zwar solche, in denen das Doppelte des bisher üblichen Umsatzes erzielt wurde.