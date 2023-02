Schöner arbeiten in Broadgate

Dass sich 3XN bei seinen Projekten sehr um Nachhaltigkeit bemüht, ist bekannt. Beispiele wie die Erneuerung des legendären Fish Market in Sydney oder der Plan für den Holzbau des T3 Bayside Büroturms in Toronto machen’s deutlich. Und der vom dänischen Erfolgsteam designte, umwelt- und menschenfreundliche Quay Quarter Tower in Sydney wurde jüngst beim 15.World Architecture Festival als „World Building of the Year 2022“ ausgezeichnet.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Weil 3XNs Philosophie auch im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Bauherrn steht, hat man sich ambitionierte Ziele gesetzt: 2 Finsbury Avenue at Broadgate soll sowohl beim Bau, als auch beim Betrieb Netto-Null-Treibhausgasausstoß erreichen. Außerdem will man die Vorgaben der BREEAM-Zertifizierung in der Kategorie „hervorragend“ erfüllen. Deshalb beinhalten die Pläne, wie die Projektbeschreibung betont, eine ganze Reihe „zukunftsweisender Umweltschutzmaßnahmen“.