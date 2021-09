Schön wie eine Winterreise

Der Name klingt so abenteuerlich wie es die Küche für so manchen Gaumen wohl sein wird: Tunguska. Doch wer sich auf das Abenteuer einlässt, wird es nicht bereuen – weder kulinarisch noch vom Look & Feel her. Die Location für „neue sibirische Küche” wirkt zwar irgendwie nordisch unterkühlt, gleichzeitig aber berückend schön.