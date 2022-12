Schmal is beautiful

Die ältesten Häuser von Amsterdam, mit ihren verzierten Giebelfassaden, sind ein nationales Kulturerbe. Viele dieser erstaunlichen architektonischen Besonderheiten, die man am Grachtengürtel Amsterdams findet, reichen zurück ins Goldene Zeitalter Hollands. Damals wurde die Gebäudesteuer nach der Breite der Fassade des Anwesens erhoben. Dies erklärt, warum die Kanalhäuser so schmal errichtet wurden. Die Gracht ist allgemein der niederländische Begriff für Kanal, Graben oder Wassergraben.

Das Haus, welches als das schmalste von Amsterdam gilt, wurde um 1600 an der Oude Hoogstraat erbaut. Es misst lediglich 2,02 Meter in der Breite und ist nur 5 Meter tief. Da geht sich nicht viel Wohnraum aus. Und so ist dieses Haus heute als kleinster „Tearoom Amsterdams” öffentlich zugänglich. Das Grachtenhaus am der Adresse Singel 7 verfügt über eine Fassade, die gar nur etwas mehr als einen Meter breit ist – allerdings an der Rückseite des Gebäudes.