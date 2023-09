Schlangenförmige, vielseitige Familienoase

Experimentelles Zusammenleben

Einige der Bereiche können abgetrennt werden, so dass Teile des Hauses in Zukunft vermietet werden könnten. Die Vielfalt der Räume, ihre gleichzeitige Abgeschiedenheit untereinander sowie die vielen autonomen Zugänge zu den verschiedenen Bereichen des Hauses plus das Zusammenfließen an den Orten des gemeinschaftlichen Lebens … all dies erlaubt auch mit unterschiedlichen Arten des Zusammenlebens zu experimentieren.

Text: Linda Benkö Fotos: Jaime Navarro