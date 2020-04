Auf IJburg, in der Mitte der Insel, steht also dieses moderne „ Schiff an Land”, mit vielen Bezügen zu Wind, Wasser und Segeln – sowohl außen als auch innen. An Land, das einst Wasser war, scheint dieses neue Schiff gleichwohl die Segel zu setzen.

Materialien aus dem Schiffsbau

Das Freibeuter-Haus besteht aus zwei Einheiten zu je 120 Quadratmetern. Sowohl außen als auch innen ist das Projekt eine einzige Hommage an die Handwerkskunst. Form und Funktion gehen eine angenehme Harmonie ein. Die Lamellen der Außenhaut sind ein Blickfang für die Nachbarschaft. Das Innere wirkt kompakt und dynamisch, vor allem auch durch die Kombination von diversen Fensterelementen, Holzinterieurs und hochwertigen, geschichteten Oberflächen.