Schaufenster zur Blauen Lagune

Architektonische Landmarks in der unberührten Natur des Hohen Nordens liegen derzeit im Trend. An der gegenüberliegenden Küste, in einem norwegischen Gletscher-Fjord, baut das Architekturbüro Snøhetta gerade ein spektakuläres Hotel. Und weiter landaufwärts, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises, entsteht Dorte Mandrups The Whale, ein neues Besucherzentrum und architektonisches Wunderwerk.