Runderneuerung einer Ikone

Die ursprünglich zur Klimatisierung gedachten, gelben Rohre bleiben in Verwendung. Sie saugen unbehandelte Luft an und transportieren verbrauchte ab. Durch ihre Verlängerung bis zum Boden werden sie zum Teil des Straßenbildes: Handfest, erreichbar und noch stärker in den Mittelpunkt des Designs gerückt.

Mehr Platz und Licht

Eine neue, verglaste Holzkonstruktion im hinteren Teil der Zentralbibliothek Rotterdam sorgt künftig für zusätzliche Nutzfläche, Licht und Transparenz. Wie der ehemalige Lagerraum, den sie ersetzt, wird sie in Blau gehalten. So, dass die weiß-gelb-blaue Farbsignatur des Gebäudes bestehen bleibt. Zudem sorgt der neue Anbau für Harmonie zwischen moderner Rundform und dem exzentrischen Look des alten Gebäudes.