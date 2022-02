Rosarote Graffiti Küchenkunst

Zwei Geschichten, die jetzt in der rosaroten Vipp „Amour“ Kücheninsel stecken. In einer, die mehr als originelle Graffiti Küchenkunst vermitteln soll, wie Saraiva feststellt: „Diese Zusammenarbeit ist eine Hommage an all die Liebe, die in einer Küche stattfindet. Die Liebe zum Essen, zum Kochen und zum Teilen des Essens mit den Menschen, die man liebt. Und die Reste kommen in den Mülleimer“.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Vipp, Pionphotographie