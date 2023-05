Rom-Genuss mit allen Sinnen

Edel shoppen in der Via del Corso. Im Pantheon auf antiken Spuren wandeln. Am barocken Trevi Brunnen von opulenten Szenen aus Fellinis „Dolce Vita“ träumen. Dies und mehr erwartet die Gäste des jüngst in Rom eröffneten Six Senses Rome gleich „nebenan“. Nicht minder verlockend ist jedoch, was das neue, in einem alt-ehrwürdigen Gebäude errichtete Hotel selbst offeriert.

Geschichte & modernes Top-Design

Architektin und Star-Designerin PatriciaUrquiolahat klassische Elemente des historischen PalazzoSalviati Cesi Mellinigrandios mit modernem, nachhaltigem Design verbunden. Das Ergebnis: City-Luxus, der den Aufenthalt im Herzen der „Ewigen Stadt“ mit allen Sinnen genießen lässt.