Radikal zu Fuß

Kein Land hat die individuelle Motorisierung so vorangetrieben wie die USA. Seit den 1960er-Jahren hat sich der Autobesitz vervielfacht. Im Jahr 2015 kamen auf 1000 Personen 788 Pkw, was die höchste Motorisierungsrate der Welt ist. Das Automobil wurde zum Symbol für die persönliche Freiheit. Die Städtebauer sind diesem Mantra gefolgt und haben das Auto zum Verkehrsträger Nummer eins erklärt. Das geht so weit, dass der Fußgänger in einer Art sozialräumlicher Selektion vielerorts abgeschafft wurde. An diesen unbegehbaren Orten gibt es weder Gehsteige noch Zebrastreifen, und das Gehen neben der Straße ist mitunter behördlich untersagt.