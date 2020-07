Radi(k)al klare Struktur

Die „radikale Transparenz” lädt Besucher und Wanderer ein, den gesamten Herstellungsprozess zu beobachten. Das Besondere für die Arbeiter wiederum ist es, mitten in einem circa 120 Hektar großen Park im Wald zu produzieren.

Wie im Museum

BIG erklärt, dass bei The Plus zahlreiche Industrie 4.0-Lösungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel intelligente Roboter oder selbstfahrende Lkws. Jeder Maschine ist eine bestimmte Farbe aus der Vestre-Palette zugewiesen. Das Farbleitsystem findet sich auf dem Boden wieder und führt in die Zentrale. Die visuellen Hinweise erleichtern den Arbeitsablauf und helfen den Besuchern den Produktionsprozess zu verstehen – ähnlich wie bei einem Museumsbesuch.