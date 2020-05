Purismus aus Bambus und Beton

Was Brunsdon zu seinem ungewöhnlichen Konzept bewog, war unter anderem die Lage des Resorts. Einerseits musste es eine Anlage werden, die Gäste dazu lockt, das „The Tiing“ den deutlich bequemer erreichbaren Tourismuszentren an der Südküste vorzuziehen. Andererseits war es sinnvoll, in dieser Abgeschiedenheit auf traditionelle Materialien und Bautechniken zurückzugreifen. Der Neubau musste robust sein, aber auch zum kulturellen und lokalen Kontext passen. Obendrein galt es, vorhandene Ressourcen zu nützen und das spezielle Klima der Region zu beachten.

Robust und lokaltypisch

Mit Beton und Bambus zu bauen ist typisch für Bali. Beides gibt es reichlich auf der schönen, zu Indonesien gehörigen Insel im Indischen Ozean. So wurde vor Ort eine Reihe von Bambus-geformten Betonwänden errichtet, die optimale Bedingungen sowohl im Inneren, als auch zwischen den Einheiten schaffen. Und diese wurden so angelegt, dass sie die Schönheit der Berge und des Ozeans wie ein Rahmen hervorheben.