Premier Office wird Vietnams Top-Adresse

Durch die so entstehende Perforation ist einerseits die natürliche Belüftung sichergestellt, denn Fenster und Türen in der inneren Schicht können fast vollständig geöffnet werden. Andererseits wird das direkte Sonnenlicht gefiltert. So werden hohe Wärmeeinträge verhindert und die Arbeitsplätze sind weitgehend ohne Blendung.

Abwechslungsreiche Ansicht

Zum Teil sind die Ziegelelemente der äußeren Hülle um 45 Grad verdreht. Dies trägt zur interessanten Ansicht bei. Die Bereiche mit Kletterpflanzen wechseln sich mit offenen, bepflanzten Balkonen ab. Die Pufferschicht, in die sich die Vegetation einfügt, trägt auch zur Reinigung der Luft bei.

Das Mauerwerk wurde innen und außen durchgehend freigelegt. Ergänzt ist es mit dem Sichtbeton der Decken und der tragenden Säulen.