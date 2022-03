Prag wartet aufs Badeschiff

Für die Jury der begehrten A + Awards stand schon 2021 fest, dass dieses Vorhaben ein Winner ist: Ein „Floating Pool“ in der Moldau. Unweit der Hochburg Vyšehrad, am rechten Flussufer von Prag. Also mitten in Tschechiens Hauptstadt, in der Flussbäder einst Tradition hatten. Ein fast vergessenes Erbe, das Architekt Petr Janda mit seinem Projekt im modernen Badeschiff-Stil aufleben lassen will. Und so wurde der schöne Entwurf mit einem Architizer Preis in der Kategorie „Freizeit, Sport und Wellness“ ausgezeichnet. Zusatz: „Noch nicht gebaut“. Und an dieser trockenen Tatsache hat sich bislang leider nichts geändert.

Gut Ding, viel Weile

Wie es scheint, wird man in Prag noch länger nicht in den schönen Becken des geplanten „Floating Pools“ baden können. Wobei: Die Fans der Neubelebung der Uferpromenade sind langes Warten gewohnt. Immerhin ist es 13 Jahre her, dass engagierte Bürger den Anstoß dafür gaben. Die Umsetzung der ersten Phase gelang jedoch erst 2019.