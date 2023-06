Porsche wächst in den Himmel

Neben den bisher deutlich mehr als 20 Pop-up-Stores ist bis inklusive Ende 2023 weltweit der Start von mehr als 25 Porsche Studios geplant. Im Frühjahr 2022 eröffnete beispielsweise mit dem Porsche Studio in Portland, US-Bundesstaat Oregon, das erste in Nordamerika. Weitere Standorte für beide Konzepte existieren unter anderm in Dubai und Oslo, in Zürich und auf der koreanischen Insel Jeju sowie in Hanoi in Vietnam und Tainan City in Taiwan.

Markenerlebnis als Gesamtkonzept

Jüngstes Beispiel für die Marken-Inszenierung á la Porsche ist der im Oktober 2022 eröffnete erste Brand Store „Driven by Dreams“ in der Stuttgarter Innenstadt. Hier soll die Marke Porsche nochmals um eine Spur erlebbarer und greifbarer inszeniert werden als in anderen Zentren. Dieser Brand Store präsentiert sich auf mehr als 300 Quadratmetern als eine Mischung aus Schauraum, Café und Restaurant, Ausstellungshalle und Veranstaltungsort.