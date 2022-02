Die Höhe der Verglasung an den nach Osten und Westen gerichteten Fronten wurde verringert und an der Süd- und Westfassade ein aktiver Sonnenschutz installiert. Das Glas selbst ist eine Isolierglaseinheit mit Low-E-Leistung. Und weil Snøhetta dafür bekannt ist, in allen Details auf Umwelt- und Klimaschutz zu achten, darf man davon ausgehen, dass das Team dieses Ziel auch beim Projekt in Peking verfolgt.

Bibliotheken der besonderen Art

Pekings „Wald des Wissens“ ist nicht der einzige Bibliotheksneubau, mit dem das renommierte Büro Snøhetta beeindruckt. Sein grandios geschwungenes Leseparadies in Charlotte, im US-Bundesstaat North Carolina, soll 2024 fertig werden. In China indes muss es schneller gehen. Schon zum Jahreswechsel soll man in der neuen Pracht-Bücherei alles über Pekings Erbe und Errungenschaften nachlesen und lernen können. Sicher ist: Mit dem Design der neuen Sub-Center Library von Peking gibt Snøhetta neue Standards für künftige Bibliotheken-Bauten vor. Egal, wo sie errichtet werden und welche Art Lektüre sich dann in ihren Regalen findet.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Plomp