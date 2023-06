Oh New York: Governors Island wird sonnengrün

Viel Platz zum Denken

SOM plante den Campus als glänzendes, begrüntes Gebäude mit auf- und abfallender Form, die an die Hügel von Governors Island erinnern soll. Es wird von acht Stockwerken an der höchsten Stelle bis zu vier Stockwerken an der niedrigsten Stelle reichen. Die Fassade besteht aus Glasfronten, umrahmt von Holzbalken. Mit den Massivholzstrukturen möchte man einen fesselnden neuen öffentlichen Raum für alle New Yorker schaffen, so das Architekturbüro. Ein Auditorium dient das als Ort für Treffen und Vorträge von Klimaexpert:innen. Das Design von SOM umfasst auch Platz für grüne Arbeitsplatz-, Trainings- und Kompetenzentwicklungsprogramme, die in Zusammenarbeit mit örtlichen Bildungseinrichtungen und Unternehmen durchgeführt werden sollen. Der Baubeginn ist für 2025 geplant, eröffnet wird voraussichtlich im Jahr 2028.