Nordisch by Nature

Umso mehr lässt daher die Idee aufhorchen, ausgerechnet hier eines der innovativsten Wohnprojekte Islands umzusetzen. Geht es nach den Verantwortlichen von Henning Larsen Architects, soll Kringlan – so der Name des Projekts – die brachliegende Gegend in ein florierendes neues Viertel verwandeln. "Die Gestaltung von Kringlan baut auf seiner Geschichte auf", heißt es offiziell seitens des Architekturbüros mit Hauptsitz in Kopenhagen. "Inspiriert von der architektonischen Identität Reykjaviks und geprägt vom lokalen Klima, umfasst der Entwurf ein Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Ästhetik.“

Divers, sozial, kulturell

Auf 48.299 Quadratmetern soll nun in der nördlichsten Hauptstadt der Welt ein grünes Wohnviertel entstehen, in dem neben Natur und Nachhaltigkeit insbesondere der Gemeinschaftsgedanke ganz oben steht. Kringlan ist als "Patchwork von Wohntypologien" konzipiert, das sowohl eine Vielfalt an Strukturen als auch an Bewohnern schafft. So umfasst das Design Häuser mit Schräg- und Flachdächern, unregelmäßige Gebäudeformen sowie Materialien unterschiedlicher Art – von Holz über Beton bis hin zu Stahl und Glas.