Noble Nester für reiche Vögel

Aber kommen wir zuerst zu den klar definierten Parametern dieser Bauten, ehe wir uns der tierischen Seele des außergewöhnlichen Hotels annähern. Also: Unter dem Namen „El Nino Boutique-Hotel“ entwarf ein Team rund um DNA-Chef Aryanour Djalali zwölf atemraubende „Villen-Nester“.

Garantierter Freiblick

Diese sollen in Form eines Schwarms gruppiert, direkt an der Meeresküste am Rande von Tulum errichtet werden. Jede dieser ungewöhnlichen Behausungen ist zweigeschoßig angelegt und so konzipiert, dass man entweder als Familie beide Ebenen nutzen kann, oder sich zwei Paare jeweils auf einer Eben getrennt voneinander ausbreiten können.

Ganz egal wie die Objekte genutzt werden, garantiert die Anordnung der luftigen Bungalows, dass jeder Kurzzeitbewohner einen spektakulären Ausblick über Dschungel und Meer genießen kann. Und eben diese Tatsache führt uns auch schon zur flatterhaften DNA dieses Konzepts:

Natur als großes Vorbild

„Die Architektur ist von der Natur direkt inspiriert“, erklären die Architekten in ihrer offiziellen Beschreibung. Das bedeutet: Die einzelnen Module wurden individuell und in ihrer Gesamtheit von der Meereslandschaft, den Muscheln und dem umliegenden Dschungel inspiriert. „Es ging uns darum, die Natur und die Bauwerke ineinander verschmelzen zu lassen“, heißt es.