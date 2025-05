„Nie mehr wird eine Neubauwohnung so billig sein wie heute!“

Die Wohnbautätigkeit in Österreich ist stark rückläufig: 2024 wurden nur 32.100 Wohnungen in Neubauten bewilligt – 8,5 % weniger als 2023 und 37 % weniger als 2014. Gleichzeitig steigen Mieten rasant und haben in einigen Bundesländern bereits 20 €/m² überschritten. Die Zahl der Neubauten sinkt trotz wachsender Bevölkerung weiter. Vor allem in Wien droht ab 2026 ein massiver Wohnraummangel mit drastischen Preissteigerungen. Ein Gespräch mit CEO Thomas G. Winkler über die Hintergründe dieser Entwicklung – und was man selbst daraus lernen kann.

Herr Winkler, was bedeutet der historische Tiefststand bei Wohnbaubewilligungen?

Auf den Punkt gebracht: Wohnungen werden ab sofort teurer. Weniger Angebot bei gleicher oder gar steigender Nachfrage führt zu höheren Preisen – beinahe ein „Naturgesetz“.

Trifft das wirklich auf alle Wohnungen zu?

Nein – es betrifft die Neubauwohnungen in guter Lage, mit guten Grundrissen und ohne fossile Energieversorgung. Bestandswohnungen ohne thermische Sanierung und mit Gasheizung sind ebenso wenig betroffen wie Wohnungen mit schlechtem Schnitt oder in schlechter Lage.