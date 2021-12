Nicht in der Schule lernen wir. Von der Schule lernen wir.

Grundlage des Erfolgs von Google ist nicht zuletzt die Gabe, groß – also, siehe etwa Google Earth: wirklich groß! – zu denken. Im neuen Schoolhouse in Mountain View sollen nun angehende Führungskräfte aus der ganzen Welt in Richtung zukünftiger Herausforderungen herangebildet werden. Hausintern verantwortlich für den Bau und die Kooperation mit Rapt Studio war die HR-Strategin Maya Razon. Aus ihrer Sicht gehe es darum, die Führungsqualitäten künftiger Spitzenmanager zu schulen und zu verbessern: „Der Kern des Programms besteht aus Impulsen und Inspiration. Die sensorischen Erlebnisse bringen Elemente von Ehrfurcht, Überraschung und Neuartigkeit mit sich, die man fast schon als ‚kindlich‘ bezeichnen kann.“

Neue Qualitäten braucht die Welt

David Galullo freut sich jedenfalls, dass sein Schulhaus von Google so positiv aufgenommen wurde: „Ich bin stolz darauf, dass das Konzept so einfach und gleichzeitig so wirkungsvoll ist. Es produziert eine neue Einstellung zum Thema Lernen an sich. Und das ist wichtig: Wenn sich die Arbeitswelt verändert, müssen sich auch die Führungsqualitäten ändern.“

Text: Hannes Kropik Fotos: Rapt Studio