Neustart für Marcel Breuer-Ikone

Ist das Kunst oder kann das weg? Das war die Frage, auf die bei Bauten aus der Ära des Brutalismus nur allzu oft ein Abriss folgte. Die unterschiedlichen Ausdrucksformen des beton brut galten lange Zeit als kapitale Bausünden. Erst in den letzten Jahren formten sich Initiativen, die in die Jahre gekommenen Betonbauten aus der Nachkriegszeit im Sinne des kulturellen Erbes zu erhalten. Die Klimakrise und die katastrophale CO2-Bilanz der Bauindustrie fügen der Debatte noch einen weiteren Aspekt hinzu: Durch das Bauen im Bestand lassen sich wertvolle Strukturen erhalten, und damit ein entscheidender Teil an klimaschädlichen Emissionen einsparen.