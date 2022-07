Neues Leben unter den Pilzen

Preisgekrönter Holzbau

Auch wenn die Auswahl des Baumaterials damals recht pragmatisch erfolgte, so ist der gigantische Holzbau dennoch richtungsweisend. Die sechs nach oben hin zusammenwachsenden Pilze bestehen aus rund 3.000 Kubikmetern finnischer Fichte.

Die einzelnen Bauteile wurden wie ein dreidimensionales Puzzle mithilfe von Stahlverbindungen zusammengesetzt. Um die Struktur vor Witterung zu schützen und ein einheitliches Gesamtbild zu schaffen, überzog man die Teile mit einer Schicht aus Polyurethan.

Für ihr Design erhielten die Architekten den Red Dot Design Award in der Kategorie Best of the best 2012. Das Bauwerk schaffte es auch auf die Shortlist des Mies van der Rohe Awards. Das bunte Leben, das sich heute unter, in und über den Pilzen abspielt, beweist, dass es sich hierbei um ein Stück Architektur handelt, das für die Menschen gemacht ist.