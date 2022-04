Neuer Hotspot für grüne Ideen

Architekt Reinhard Müller zählt zu jenen, die gute Ideen nicht nur haben, sondern auch verwirklichen.Und zwar sowohl was die Erhaltung historischer Schönheit betrifft, als auch in Sachen Innovation. So schaffte er es mit seiner „Stiftung Denkmalschutz Berlin“ Millionen für die Sanierung des Brandenburger Tors und des Strandbads Wannsee aufzubringen. Aber auch seine Visioneines Modellquartiersfür die klimaneutrale, Ressourcen schonende und intelligente Stadt von morgen trug Früchte: Um den stillgelegten Gasometer in Berlin Schöneberg entstand 2008 das „Europäische Energieforum“. Und dieser längst als EUREF-Campus Berlin bekannte Hotspot für grüne Ideen bekommt jetzt quasi „Nachwuchs“: Den zweiten EUREF-Campus in Düsseldorf.

Lösungen für machbare Energiewende

Die CO2-Klimaziele der deutschen Bundesregierung für das Jahr 2045 erfüllt der EUREF-Campus Berlin, wie es heißt, schon seit 2014. Wie in einem Real-Labor wirken vor Ort innovative Köpfe und Unternehmen aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Das Ziel: Lösungen und Konzepte, die beweisen, dass die Energiewende ebenso machbar wie finanzierbar ist. Ein Ziel, das auch im EUREF-Campus Düsseldorf an oberster Stelle stehen wird.