Neue Lebensadern für Jinan

„Six Willows“ macht das Zentrum von Jinan zum ökologischen Herzen der Stadt. Mit einem Seepark als Quelle, der ein großes „Amphitheater“ schafft. Von dort aus soll man das Wasser quasi „umarmen“ und in vollen Zügen genießen können. Das wertvolle Nass ordnet zugleich den gesamten Plan. Und zwar in jeder Hinsicht. Das Design ergibt eine Nord-Süd-Achse, die vom Seepark ausgeht.

Mixed-Use vom Feinsten

HDR integriert Mixed-Use ins spannende Konzept. Sowohl horizontal, als auch vertikal. So entsteht ein komplexes Netzwerk von Nutzungen, das sich auf die organische Entwicklung der Altstadt von Jinan bezieht. Kulisse des Lebens ist und bleibt das Wasser in all seinen Formen, von großzügig bis intim. Der Plan verspricht vielfältige Plätze, Zonen und Räume, die unterschiedliche Erfahrungen bieten. Manche davon sind für große Menschenmengen gedacht, andere wiederum für Individualisten. Und alle sind durch die neu geschaffenen Wasseradern miteinander verbunden.

Modern genützte Tradition

Große boulevardähnliche Bereiche werden zu öffentlichen Plätzen. Nebenflüsse indes sind darauf ausgerichtet, lokale Gassen zu formen. Eine Strategie, die Viertel in der traditionellen Form von Innenhöfen entstehen lässt, in deren Zentrum das Wasser steht. Ganz so, als würde das alte Jinan seinerseits die Adern der erneuerten Stadt mit Leben fluten.