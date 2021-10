Nestbau für Klettermaxis

Sie sind längst nicht mehr so außergewöhnlich, wie es ihre Erbauer vielleicht gern selbst darstellen. Doch sie liegen jedenfalls im Trend: Baumhäuser und vor allem Baumhaushotels. In Anbetracht der durch Corona noch befeuerten Entwicklung hin zu (er)lebbarer Naturnähe und der Suche nach Resonanz-Orten, liegt diese Entwicklung buchstäblich in der Luft. Doch Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt sieht im Baumleben mehr als das:

Im Baumhaus erwacht das Kind

„Fast jeder hat als Kind davon geträumt, einmal ein Baumhaus zu bauen und darin zu spielen“, sagt der Hamburger. „Jetzt wird dieser Traum möglich.“ Und zwar mit dem entsprechenden Komfort: „Die Qualität stimmt mittlerweile.“ Der wissenschaftliche Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen ist sich deshalb sicher, dass die Erholung in Baumhausresorts kein vorrübergehender Trend ist. „Im Gegenteil: Es wird noch das ein oder andere dazu kommen.“