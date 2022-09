Nachhaltigkeit zum Quadrat

Übrigens: In gewisser Weise passen die Begriffe „Kaffeehaus“ und „Wien“ durchaus auch zu diesem Pittino & Ortner Projekt in der Steiermark. Denn bei den Pächtern des neuen „Waldcafé Thalersee“ handelt es sich um die Wiener Gastronomen Manuel Köpf und Andreas Knünz. Also um die Betreiber der gefragten „WIRR“-Lokale in den Bezirken Neubau und Ottakring der Bundeshauptstadt. Ihr kulinarisches Konzept soll neben frischen Bio-Genüssen, kreativen Drinks und Hausmannskost auch vegetarische und vegane Vielfalt ans idyllische Ufer des Sees bringen.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Pittino & Ortner