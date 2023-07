Nachhaltigkeit am Pier

Ansetzen kann man jedoch bei der Logistik und der Infrastruktur, konkret bei den Hafenterminals. Das Architekturbüro BIG ist auch hier Vorreiter und hat einen Masterplan für den Hafen von Akaba entwickelt.

Die Zukunft der Häfen ist grün

In der Vergangenheit haben sich Städte um Häfen herum entwickelt. Diese waren ein Knotenpunkt für Transport und Handel und damit auch so etwas wie ein sozialer „Hub”. Heute sind die meisten Häfen jedoch in die Industriegebiete an der Peripherie der Städte „verdrängt” worden.

Dies hat handfeste Gründe: Die Wohngebiete und damit die Bevölkerung sollen vom Lärm und dem Schmutz, der mit der Seeverkehrsindustrie einhergeht, verschont bleiben. Zudem müssen Häfen zwar hohen Sicherheitsstandards Genüge leisten, sie sind jedoch nicht beliebig mit Wohnstandards kombinierbar oder kompatibel.