Nachhaltiger Eyecatcher am Meer

Die belgische Stadt Middelkerke hat einen mutigen Schritt gesetzt, indem sie bewusst in Form und Bild des Küstenstreifens eingegriffen hat. Spoiler: Mit Erfolg.

Wer Middelkerke bisher nicht kannte, dem sei verziehen. Middelkerke ist der Ortsteil der gleichnamigen Gemeinde in der Provinz Westflandern in Belgien. Bekannter, als Hafenstadt und Verkehrsknotenpunkt, ist die Nachbargemeinde Ostende. Während Ostende also vergleichsweise geschäftig ist – der Bahnhof wird täglich von rund 80 Zügen frequentiert und auch der Flughafen wird häufig angeflogen – findet man in Middelkerke vor allem eines: Ruhe.

Das Küstenstädtchen punktet mit dem teils 100 Meter breiten Strand mit seinem feinen Sand und der äußerst familienfreundlichen Infrastruktur. So helfen etwa große, bunte Orientierungspfosten Kindern in den Sommermonaten dabei, den Weg zurück zur Familie zu finden. Groß und Klein erfreuen sich zwischen Juli und September an den Kunstwerken, die es im Rahmen des Sandskulpturenfestivals zu bestaunen gibt.

Silt: Neuer Magnet für Locals und Touristen

Doch nun gibt es einen weiteren Anziehungspunkt: Die neue Dünenlandschaft, das neue Veranstaltungszentrum Silt. Und mittendrin dieser Baukörper, der einer Art hölzernen Steinkoralle ähnelt. Das gesamte Ensemble umfasst ein Casino, Restaurant und ein Hotel, einen multifunktionalen Raum plus eine Tiefgarage.