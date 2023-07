Nachhaltig vermietet

Spätestens seit der Pandemie ist dem traditionellen Büroarbeitsplatz mit dem Homeoffice eine mächtige Konkurrenz erwachsen. Welche Konsequenzen hatte das bei der Suche nach einem neuen Büro?

VESPERMANN: Wir wollen in den Büros an unseren Standorten in Europa ein Arbeitsumfeld bieten, dass es den Teams ermöglicht, die bestmögliche Leistung zu erbringen. Und wir wollen die Büros so attraktiv gestalten, dass die Leute in Zeiten flexiblen Arbeitens ins Büro kommenwollen. Wir werden im Timber Pioneer viele Kooperations- und Kollaborationsflächen anbieten, aber auch Flächen, auf denen in Ruhe gearbeitet werden kann.

UBM setzt stark auf die Entwicklung von Bürogebäuden, aktuell sind 43 Prozent der Pipeline in dieser Assetklasse verortet. Was macht Sie so zuversichtlich, dass trotz des Megatrends Remote Working weiterhin eine entsprechende Nachfrage besteht?

WINKLER: Auf ein eigenes Büro kann kein Unternehmen verzichten, weil Büros extrem identitätsstiftend sind. Für mich persönlich war die wesentliche Erkenntnis aus der Pandemie, dass die Menschen nicht nur ins Büro kommen, um zu arbeiten. Sie kommen ins Büro, um zu fragen, ob die Kollegin bereits ihr Kind bekommen hat oder ob sich der Abteilungsleiter schon wieder vom Radunfall erholt hat.

VESPERMANN: Wir haben durchaus diskutiert, warum wir überhaupt ein Büro in dieser Größenordnung brauchen oder ob es nicht reicht, das Homeoffice der Mitarbeitenden entsprechend gut auszustatten. Wir haben uns aber ganz klar dafür entschieden. Auf Englisch würde ich sagen: Every brand needs a home. Dieser Ort der Zusammenkunft ist enorm wichtig für das Teamgefühl im Unternehmen, damit alle gut und produktiv zusammenarbeiten.

Text: Karl Abentheuer; Fotos: supersusi, Philipp Horak

Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.