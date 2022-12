Nachhaltig schönes Insel-Hideaway

Gut und wichtig also, dass erste, diesbezüglich vorbildliche Anlagen sowohl den Gästen als auch den Inselbewohnern nachhaltige Wege präsentieren. So, wie etwa auch ein neues JOALI BEING Hotel auf dem InselchenBodufushi und das ambitionierte Projekt der schwimmenden Inselstadt „Maldives Floating City“. Oder eben das besonders engagierte Patina Maldives Resort mit seinembis ins Detail durchdachten Konzept. Denn dieses, von Architekt Marcio Kogan so behutsam in der Natur „versteckte“, puristisch schöne und umweltfreundliche Insel-Hideaway verspricht tatsächlich mehr als bloß kostspieligen Feriengenuss.

Text: Elisabeth Schneyder

Bilder: Patina Hotels & Resorts

Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.