Nachhaltig leben in der Auenweide

Die Strohdämmung braucht nämlich kaum Herstellungsenergie, da die getrockneten Halme lediglich gehäckselt und für die Einblasdämmung verwendet werden. Während des Wachstums entziehen die Getreidepflanzen der Atmosphäre mehr Kohlenstoff als es braucht, um den Dämmstoff herzustellen. So bleibt er in den Wänden eines Gebäudes langfristig gebunden.

Über die Entsorgung des Strohs muss man sich auch keine Gedanken machen, da das Material, genauso wie der Bio-Müll, einfach kompostiert. „Das ist Kreislaufwirtschaft in Vollendung und in Wirklichkeit eine Sensation, wird aber erst von wenigen so erkannt, weil wir so technologiegläubig sind“, schwärmt Zilker. „Stroh hätte das Potenzial, 90 Prozent der österreichischen Dämmstoffe zu ersetzen.“

Die Wildnis nebenan

Durch die verdichtete Bauweise ist es gelungen, dass 1.200 Quadratmeter Wald, der ein Fünftel des Baulandes ausmacht, erhalten blieb. „Dass wir das geschafft haben, zählt zu den größten Befriedigungen bei diesem Projekt.“ Diese „Wildnis nebenan“, wie der Wald durch die Projektbetreiber genannt wird, nutzen vor allem die Kinder als naturnahen Spiel- und Entdeckungsraum.