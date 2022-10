Nachhaltig forschen in „Matrix One“

Wissenschaftliche Mitarbeiter, deren Labore keine ähnlichen Annehmlichkeiten bieten können, sollen sich in „Matrix One“ ebenso wohlfühlen, wie Tech-Spezialisten, die höhere Qualitätsansprüche an ihre Büroräume stellen. Erstere werden für gewöhnlich in gesicherten, für Außenstehende verschlossenen Bereichen tätig. Der Neubau soll diese Isolation durchbrechen und auch ihnen mehr Möglichkeiten für informelle Kontakte in angenehmem Rahmen verschaffen.

Neues Grün für den „Science Park“

Auch rund um „Matrix One“ wird bald für mehr Lebensqualität gesorgt. Denn Amsterdams Stadtverwaltung will diesen Bereich des Science Parks weiter aufwerten. Geplant sind etwa zusätzliche Baumpflanzung, attraktive Sitzgelegenheiten und neue Gehwege mit Klinkersteinbelag. Mit diesen Arbeiten soll noch vor 2023 begonnen werden.