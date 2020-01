Monumentales Weltarchiv auf Spitzbergen

Das vom renommierten Architekturbüro Snøhetta zum Samen-Langzeitlager „ Svalbard Global Seed Vault” entworfene dazugehörige Besucherzentrum ist in der Nähe des Hauptorts Langyearbyen auf Spitzbergen. Der Name The Arc bezieht sich sowohl auf den Standort in der Arktis als auch auf die Funktion als Archiv und Weltgedächtnis.