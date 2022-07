Mit Hilfe der Natur

An der grundlegenden Philosophie hat sich bis heute nichts geändert: „Der ständige Fluss und Austausch von Ideen und Wissen ist das Markenzeichen unseres Teamgeists. Wir sind nicht nur offen für neue Perspektiven, andere Techniken und die Weisheit der Erfahrung – wir suchen sie aktiv bei jedem Mitglied unseres Teams.“

Architektur als Ausdruck des Herzens

Heute zählt das in Bangkok ansässige Unternehmen zu den führende Architektur- und Planungsbüros Thailands – und das nicht erst, seit 2020 das von ihnen designte Parlamentsgebäude in der Landeshauptstadt fertiggestellt wurde. Zu den weiteren Highlights in ihrem umfangreichen Portfolio zählen das Headquarter der thailändischen Zentralbank, der Sitz der National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) und aktuell das Mega-Projekt „One Bangkok“ das zwischen 2023 und 2026 seinen unterschiedlichen Bestimmungen übergeben werden soll.