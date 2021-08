Mit dem Rad bis in den 8. Stock

Eigentlich ging es in erster Linie einmal darum, festzustellen, warum der Städter so sehr auf das Auto angewiesen ist und ob er nicht ohne den fahrbaren Untersatz auskommen könne. Dies war Cord Siegel von h+s Architekten ein Anliegen, so geht die Fama.

Beim „Cykelhuset” (zu Deutsch Fahrradhaus) ist an alles gedacht, so dass die Nutzer jederzeit gut versorgt sind: Auch ohne die Möglichkeit, Großeinkäufe mit dem Kfz nach Hause zu transportieren. So gibt es etwa riesige Lieferbriefkästen, in denen die Online-Einkäufe deponiert werden können.