Minimalismus am Meer

Minimalismus und authentisch-zeitloses Design haben dem in Sydney ansässigen Studio Mathieson hohes Renommee verschafft. Bislang allerdings vor allem in Australien, dem Sitz und Haupt-Arbeitsort der Architekten.

Mit Minimalismus zum Erfolg

Spezialgebiet des Teams sind Wohngebäude und Hotels. So wurde etwaMathiesons Projekt „Red Hill House“ 2019 vom Australian Institute of Architects mit einem ACT-Award ausgezeichnet. Kategorie: Neu gebaute Wohnhäuser. Außerdem erhielt es einen Robert Foster-Preis für Licht in der Architektur.

Auch mit dem ebenfalls aufs Wesentliche fokussierten, modernistischen „Bondi House“ holten sich die Architekten Auszeichnungen. Unter anderem wurde das Projekt an Sydneys berühmtem Bondi Beach bei den Asia Pacific Property Awards 2013 zur „Best Single Residence Australia“ gekürt.